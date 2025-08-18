Alertan por neblinas y lluvias que reducirán la visibilidad en las rutas

Córdoba. El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba emitió un informe ayer en el que advierte que, durante la madrugada y la mañana de este lunes, se prevé la formación de neblinas y bancos de niebla, acompañados por lloviznas y lluvias.

La combinación de estos fenómenos podría generar fuertes disminuciones en la visibilidad, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular en rutas y caminos de la provincia.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron transitar con máxima precaución, respetando las velocidades permitidas y utilizando las luces bajas en todo momento.