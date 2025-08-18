Capacitarán sobre reconocimiento de ofidios y arácnidos

Villa Carlos Paz. El Cuartel de Bomberos de Villa Carlos Paz, en conjunto con el Centro de Ofidiología Punilla, organiza una innovadora jornada de rescate y reconocimiento de ofidios y arácnidos, destinada a toda la comunidad.

La propuesta se llevará a cabo el sábado 23 de agosto, a las 16 horas, en la sede del cuartel ubicada en Robert Koch 57. La capacitación tendrá un costo de $8.000 y lo recaudado será destinado íntegramente a beneficio de la institución.

Durante la actividad, los asistentes podrán aprender a identificar especies autóctonas de serpientes y arácnidos de la región, conocer cómo actuar en caso de que aparezcan en un domicilio y, lo más importante, qué medidas tomar frente a una picadura. La jornada incluirá instancias teóricas y prácticas, con la posibilidad de observar en persona a estos animales, muchas veces temidos, pero fundamentales en el ecosistema.

Desde la organización destacaron que se trata de una experiencia única en la ciudad, con cupos limitados y que otorgará certificación a los participantes.

Las inscripciones pueden realizarse a través del enlace publicado en la biografía oficial del cuartel o bien solicitando más información al teléfono 3541-609426.