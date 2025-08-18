Carlos Paz: La Defensoría del Pueblo visitará los barrios de la ciudad

La Defensoría del Pueblo definió un plan de trabajo que incluye recorridas por los distintos barrios de Villa Carlos Paz. Uno de los grandes objetivos planteados por Víctor Curvino, Jorge Álvarez y el equipo de profesionales de la institución, es estar más cerca del vecino y escuchar sus problemáticas e inquietudes.

A partir de los próximos días, se promueve el programa: «La Defensoría con vos», que se trasladará a los barrios carlospacenses.

La premisa será otorgarle una atención más personalizada a aquellos vecinos que no pueden llegarse durante la semana a la institución ubicada en Avenida San Martin 555.

Cabe destacar que la institución comandada por Curvino viene realizando, desde el principio de la gestión, distintas visitas barriales los fines de semana donde los vecinos se llegan a conocer las herramientas que se brindan desde la entidad.

En ese sentido, el próximo miércoles 20 de agosto, el equipo se hará presente en el centro vecinal del barrio Miguel Muñoz B de 9 a 12 horas para todos aquellos vecinos que quieran realizar algún reclamo.