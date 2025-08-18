Clausuraron una concesionaria por incumplimientos y cláusulas abusivas

Una concesionaria ubicada en el centro cordobés fue clausurada por incumplimientos y cláusulas abusivas. El área de Defensa del Consumidor del Gobierno de Córdoba dispuso la medida preventiva contra GENESIS MOTORS SAS tras numerosas denuncias que hicieron clientes.

Se trata de un comercio ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear que habría violado el artículo 37 de la Ley Provincial N° 10.247 y la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240.

Según informaron desde el organismo, los contratos de la empresa, dedicada a la venta de motos nuevas y usadas, incluían cláusulas abusivas, omisiones en la información obligatoria y demoras injustificadas en la entrega de los vehículos adquiridos.

Entre las sanciones, se prohibió a Genesis Motors la comercialización de cualquier producto o servicio hasta tanto regularice su situación y cumpla con la normativa vigente.

Es importante destacar que las actuaciones fueron remitidas la justicia que investigará la posible comisión de un delito vinculado a las conductas detectadas.