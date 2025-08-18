Consternación por el fallecimiento de un querido vecino de Villa Carlos Paz

Raúl Antonio Albertoni era un querido vecino de Villa Carlos Paz y la noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor en la ciudad. Fue integrante del Rotary Club, histórico profesor del colegio Cristo Obrero y un importante empresario.

Sus restos serán velados este lunes 18 de agosto de 18 a 22 horas en la Sala Zafiro de la Empresa Brandalise y será cremados mañana en el Crematorio Virgen de la Merced (Toledo).

Albertoni supo construir una notable vida profesional y personal en la ciudad.