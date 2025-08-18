Cosquín hizo historia: bomberos del mundo se capacitaron en rescate y trauma

Cosquín se convirtió este fin de semana en el epicentro del conocimiento y la capacitación en emergencias, al albergar el Primer Congreso Internacional de Rescate Vehicular y Trauma, organizado por los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

El evento reunió durante tres jornadas a brigadistas y especialistas de todo el país, de Latinoamérica y de distintas partes del mundo, en una experiencia inédita en Argentina que combinó entrenamientos prácticos, conferencias y el intercambio de experiencias.

La actividad permitió actualizar protocolos de intervención en siniestros viales y emergencias traumáticas, además de fortalecer la cooperación internacional entre cuerpos de bomberos.

Los organizadores destacaron el alto nivel de los disertantes y participantes, y agradecieron el apoyo de la comunidad local y de los sponsors que hicieron posible la realización del encuentro.

“Crear conocimiento es crear futuro”, remarcaron los bomberos coscoínos al cierre del congreso, que marcó un hito en la historia de la institución y abre la puerta a próximas ediciones de carácter internacional.