Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

Sociedad
lunes, 18 de agosto de 2025 · 10:40

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 18 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 6, recibirán su pago correspondiente.


Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Las personas con documentos terminados en 5 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

  • Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 4, podrán disponer del monto asignado.

 
Asignaciones por Prenatal y Maternidad

  • La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 8 y 9, accederán a la retribución. La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Agosto - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

