De la guerra al San Roque: el pasado bélico del anfibio de Carlos Paz

Los anfibios que durante los años 60, 70 y 80 fueron furor en Villa Carlos Paz no eran simples colectivos adaptados: habían nacido como DUKW, vehículos militares fabricados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

De armas de guerra a símbolos de turismo familiar, su recorrido resume una de las transformaciones más sorprendentes de la memoria cordobesa.

Cuando los turistas de aquellas décadas subían a los anfibios que recorrían Carlos Paz, lo hacían con la ilusión de un paseo diferente: circular por las calles céntricas, doblar hacia la costanera y, ante la sorpresa de todos, lanzarse al lago San Roque para navegar hasta el dique. Lo que muy pocos sabían era que esos vehículos, que ahora transportaban familias con sombreros y helados, habían sido concebidos treinta años antes para un propósito radicalmente opuesto: la guerra.

Los DUKW 353 fueron uno de los desarrollos más emblemáticos del ejército estadounidense. Entre 1942 y 1945 se produjeron 21.147 unidades, diseñadas para resolver un problema vital: llevar tropas, armas y suministros desde los barcos hasta la playa durante los desembarcos.

La génesis del proyecto se remonta a 1931, cuando Donald Roebling diseñó un prototipo anfibio con orugas para los guardacostas de Florida, conocido como LVT (Landing Vehicle Tracked). No funcionó del todo bien: era lento y pesado. Pero en 1941, con la guerra en marcha, el ejército retomó esa idea y contrató a la firma Sparkman & Stephen, que junto a General Motors la transformó en el DUKW. La carrocería, en chapa con forma de barco, estaba montada sobre el chasis del camión GMC CCKW 6x6, con un motor de 6 cilindros y capacidad de arrastre de más de 4 toneladas.

El nombre mismo era un código militar: D (1942, año de diseño), U (utility, anfibio), K (tracción integral) y W (doble eje trasero). Con esa máquina, los aliados lograron algo impensado: combinar camión y barco en un solo vehículo, capaz de llegar por mar y luego avanzar por tierra.

El DUKW fue protagonista en Normandía, Sicilia y el Pacífico. En el Día D, centenares de ellos desembarcaron tropas y material bajo fuego enemigo, convirtiéndose en pieza clave de la logística aliada. También se usaron en rescates, evacuaciones y transporte de heridos. Eran vehículos austeros, sin lujos, pero tremendamente eficaces.

Al terminar la guerra, miles quedaron sin destino militar. Muchos se vendieron como excedentes a bajo costo. Algunos siguieron en funciones civiles —como ayuda en inundaciones o transporte de carga—, pero otros tuvieron un destino inesperado: el turismo.

En Argentina hay registros de un DUKW en Mar del Plata en 1958, que se usó incluso en excursiones marítimas. A Carlos Paz llegaron dos o tres unidades entre mediados de los 50 y principios de los 60, conocidas popularmente como, El Cocodrilo, El Pato Cordobés y El Pato de Mar. Desde entonces, se convirtieron en parte del paisaje veraniego: partían del centro, recorrían calles repletas de visitantes y se zambullían en el lago, ante la mirada curiosa de todos.

Con los años, los anfibios fueron adaptados: se les colocaron techos y ventanales para asemejarlos a colectivos de línea, aunque la línea de flotación, siempre cercana a la borda, dejaba en claro la fragilidad de su navegación. Aun así, miles de turistas vivieron el paseo como una experiencia inolvidable.

Pero la historia tuvo un final trágico. En 2003, uno de estos anfibios se hundió en el lago San Roque durante un paseo con viento fuerte y olas. El accidente provocó la muerte de cuatro personas y derivó en un largo proceso judicial. El otro vehículo fue secuestrado por orden de la Justicia, cerrando definitivamente la etapa de los anfibios en Villa Carlos Paz.

Lo que alguna vez surcó mares en tiempos de guerra, terminó marcando generaciones de turistas en la Córdoba serrana. Y aunque ya no circulen, el recuerdo de aquellos anfibios sigue vivo: una historia que nació en los desembarcos bélicos de 1945 y terminó, décadas después, en las aguas del lago San Roque.