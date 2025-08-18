El dólar arrancó la semana en alza: subió el oficial y el blue

Por la tensión que se vive en el mercado cambiario, el dólar oficial registró una suba de $5 en el comienzo de la semana. La cotización se ubica en $1315, mientras que el blue subió a $1335 y también hubo movimientos en el MEP, el CCL y el dólar tarjeta.

La divisa norteamericana mostró una variación de $15 y amplió su brecha con respecto al tipo de cambio oficial.

En contrapartida, el dólar MEP retrocedió poco más de $6 para ubicarse en $1301, mientras que el contado con liquidación (CCL) también marcó una baja de $7, cotizando a $1306. En lo que respecta al dólar tarjeta (que es utilizado para consumos en el exterior) se ofreció a $1709, con una suba de 0,38% respecto al cierre previo.