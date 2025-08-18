En qué sectores de la provincia podrían registrarse lluvias intensas

El pronóstico anticipa lluvias fuertes para Córdoba que se harán sentir con intensidad en el este y sudeste de la provincia.

Se espera la generación de ciclogénesis y se mantiene vigente un Alerta Amarillo que se extendería hasta la mañana del martes y no se descartan precipitaciones intensas, ráfagas de viento y posible granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los registros podrían ubicarse entre los 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores puntuales del territorio cordobés.

Se prevé que hacia la tarde/noche de este lunes 18 se intensifica la inestabilidad, las cuales continuarían durante toda la jornada del martes, con una máxima prevista de apenas 13 grados.