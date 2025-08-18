Estancia Vieja: tras la crisis, María Eugenia Luna asumió como tesorera comunal

La Comuna de Estancia Vieja atraviesa días de agitación institucional. Tras la renuncia de José Bonetto al cargo de tesorero, el pasado 6 de agosto, se desató una interna que expuso profundas diferencias entre la presidenta comunal Laura Suárez y el secretario Marcos Arce.

La disputa se evidenció en la reunión extraordinaria del 12 de agosto, convocada para tratar la sucesión. Mientras Suárez defendía la continuidad de la administración con el quórum mínimo y proponía convocar al siguiente candidato de la lista oficializada, Arce denunció la citación como intempestiva, aseguró haber sido “ninguneado” en la gestión y rechazó asumir la tesorería de manera provisoria. Incluso llegó a hablar de “soberbia e ineptitud” de la presidenta, y de presuntos desmanejos financieros que —según él— explicarían las sucesivas renuncias de tesoreros.

En ese marco, la presidenta avanzó con la designación de María Eugenia Luna, quien asumió formalmente como nueva tesorera comunal en un acto al que Arce no asistió pese a estar convocado. Su incorporación fue considerada indispensable para garantizar el funcionamiento administrativo y financiero de la comuna, cumpliendo con lo establecido por la Ley 8102, que dispone cubrir el cargo con el siguiente candidato en la lista oficializada.

Con esta decisión, la comisión comunal quedó integrada por:

Presidenta comunal: Laura Suárez

Tesorera comunal: María Eugenia Luna

Secretario comunal: Marcos Arce

Si bien la asunción de Luna resolvió la acefalía en la tesorería, las tensiones políticas siguen vigentes. Para Suárez, la comuna puede seguir funcionando con dos miembros activos y no existe acefalía institucional; para Arce, en cambio, persiste un vacío de gestión que solo debería resolverse con una Asamblea General Ordinaria que rinda cuentas a los vecinos.

La crisis en Estancia Vieja deja así un delicado equilibrio: la estructura de gobierno formalmente se recompuso, pero el clima político continúa cargado de acusaciones cruzadas y desconfianza interna.