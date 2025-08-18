Hay alerta por tormentas en Carlos Paz y las sierras de Córdoba

Un alerta meteorológico se encuentra vigente en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de la sierras de Córdoba. Las condiciones climáticas cambiaron en las últimas horas y para este lunes 18 de agosto, se anuncian lluvias intensas con actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que la inestabilidad se extenderá hasta la mañana del martes y no se descarta la caída de granizo y abundante cantidad de agua en algunas zonas puntuales.

Asimismo, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 75 kilómetros por hora.

Son escasas las chances de nevadas en sectores como las Altas Cumbres o el Cerro Champaquí.

Para mañana martes, se anuncian precipitaciones por la mañana, mejoras hacia la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 14 grados. En tanto, para el miércoles 20, se prevé un aumento de los registros.