La Subsecretaría de Ambiente intervino el Aquarium y dispuso el traslado de lobos marinos

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación llevó adelante una inspección en el Aquarium de Mar del Plata tras una denuncia presentada por el intendente Guillermo Montenegro contra el Grupo DOLPHIN, propietario del predio. La medida se tomó luego de que la Fundación Fauna Argentina difundiera imágenes que denunciaban el abandono de las instalaciones y de los animales, en particular de los delfines.

Como resultado del operativo, cinco lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) fueron trasladados desde el acuario hacia República Dominicana. Además, una comisión de la Brigada de Control Ambiental verificó el estado de diez delfines nariz de botella, constatando que se encuentran en buen estado de salud.

La Subsecretaría de Ambiente informó que el traslado de los lobos marinos cuenta con los permisos correspondientes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). De este modo, se garantizó que el procedimiento se llevó a cabo bajo el cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales de protección de la fauna silvestre.