Llueve en Carlos Paz y emiten «alerta amarillo» por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para las sierras de Córdoba, que abarca los departamentos Punilla, Colón, Ischilín y Santa María. El fenómeno comenzó a registrarse este lunes por la noche y se mantendrá activo durante el martes 19 de agosto.

Según el pronóstico oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, descargas eléctricas y ráfagas de viento. La probabilidad de precipitaciones alcanza entre el 40% y 70%, mientras que para el martes se esperan lluvias persistentes y ráfagas de hasta 59 km/h.

En Villa Carlos Paz y alrededores, la temperatura oscilará entre los 8 °C y los 15 °C, con condiciones inestables desde la madrugada del martes hasta la tarde. Recién hacia la noche se espera una mejora parcial.

Las autoridades recomiendan a vecinos y turistas evitar circular por caminos serranos y pasos de ríos durante la vigencia del alerta, así como mantener medidas de prevención en zonas de arroyos y laderas.

La tendencia indica que el miércoles persistirá el viento, aunque con temperaturas más agradables (hasta 18 °C), mientras que el jueves mejorarán las condiciones con máximas de 20 °C. El fin de semana, en cambio, traerá un marcado descenso térmico.