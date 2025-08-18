Por la ciclogénesis, Javier Milei suspendió su viaje a Junín

La Oficina del Presidente informó este lunes que Javier Milei debió reprogramar la actividad que tenía prevista para este martes en Junín, provincia de Buenos Aires, por razones de seguridad. La decisión se tomó a raíz de un informe sobre las adversas condiciones climáticas que provocará la ciclogénesis en la región.

Según supo Noticias Argentinas, un informe técnico de la Agrupación Aérea Presidencial fue lapidario: advirtió que los aeródromos de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea con mal tiempo, ya que no cuentan con cartas de aproximación por instrumentos.

Los riesgos del vuelo: "Incómodo, inseguro y riesgoso"

El reporte interno, dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo de la Defensa, detalló los motivos por los cuales no era posible garantizar la seguridad del traslado del Presidente.

Condiciones climáticas: El pronóstico para el martes a la tarde-noche incluye lluvias de distinta intensidad, techos de nubes bajos y fuertes ráfagas de viento que persistirán durante toda la jornada.

Vuelo en helicóptero descartado: El informe señala que la probabilidad de tener que regresar a la base en caso de un traslado en helicóptero era "muy alta", y que el vuelo sería "incómodo e inseguro" por los vientos y la necesidad de recargar combustible.

Traslado imposible: La Oficina del Presidente comunicó que tanto el traslado por vía aérea como terrestre resultaba imposible bajo estas condiciones.

Conclusión técnica: El reporte de la Agrupación Aérea fue contundente al señalar que las condiciones meteorológicas desfavorables "no permiten garantizar la seguridad operacional del traslado previsto".

El comunicado oficial de Presidencia mencionó que se esperan lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a los 55 km/h, confirmando la recomendación de los organismos de custodia del mandatario.