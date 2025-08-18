Qué cambia en tu casa con las nuevas bioestaciones eléctricas de Córdoba

El Gobierno de Córdoba anunció la instalación de 60 bioestaciones eléctricas inteligentes en distintas localidades de la provincia. La obra, que demandará una inversión de más de 4.600 millones de pesos y se ejecutará en un plazo de 18 meses, apunta a mejorar la calidad del servicio para los vecinos, sobre todo en pueblos y zonas rurales donde la red eléctrica suele quedar al límite.

Estas nuevas estaciones no solo distribuirán energía, sino que incorporarán tecnología de medición en tiempo real. Eso significa que podrán detectar consumos, interrupciones o fallas de manera inmediata, lo que permitirá a las cooperativas y empresas reaccionar más rápido y reducir los cortes.

Para los vecinos, la diferencia se notará en una luz más estable, con menos parpadeos, caídas de tensión o bajones cuando aumenta el consumo. Además, cada bioestación será más segura porque usará aceite vegetal no tóxico en lugar de aceites contaminantes, reduciendo riesgos de incendio y daño ambiental.

El proyecto también busca ser un ejemplo de infraestructura sustentable: se construirá con hormigón reciclado, plásticos recuperados y sin cobre, mientras que en el traslado y montaje se emplearán biocombustibles. Incluso, cada estación tendrá un diseño distintivo con códigos QR interactivos, para que los vecinos puedan acceder a información sobre energías limpias y eficiencia.

Las bioestaciones estarán distribuidas estratégicamente en toda la provincia, priorizando zonas con más necesidad de capacidad eléctrica. La meta es que “todos los cordobeses, vivan donde vivan, tengan un servicio de calidad”, destacaron las autoridades en el lanzamiento realizado en Villa Tulumba.