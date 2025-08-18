Reparten kits de semillas y recomiendan qué sembrar en agosto

La Secretaría de Ambiente de Villa Carlos Paz lanzó una nueva entrega de kits de semillas destinados a las familias de la ciudad, con el objetivo de fomentar el cultivo de huertas en casa y promover el acceso a alimentos saludables. La iniciativa incluye variedades de hortalizas de temporada otoño–invierno y se complementa con la difusión de un calendario de siembra actualizado.

Los vecinos podrán retirar un kit por persona y por temporada en las oficinas de Ambiente VCP, ubicadas en Liniers 81, los días martes, miércoles y jueves, de 8 a 13 horas.

El calendario de agosto recomienda sembrar acelga, achicoria, albahaca, apio, arveja, berenjena, brócoli, espinaca, lechuga, perejil, pimiento, puerro, rabanito, remolacha y zanahoria, cultivos que se adaptan al clima local en esta época del año.

El programa busca consolidar una red de huertas familiares y comunitarias que acompañe la transición hacia una alimentación más sustentable y con productos frescos cultivados por los propios vecinos.