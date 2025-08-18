Rotarios de Buenos Aires donaron alimentos a merendero de Carlos Paz

Con el objetivo de tender puentes solidarios, una delegación de rotarios del Distrito 4905 de Buenos Aires, integrada por miembros de los clubes Rotary Club de Libertad y Rotary Club de Roque Pérez, visitó Villa Carlos Paz y entregó una importante donación de alimentos al merendero Panza Caliente.

La actividad contó con la participación del gobernador del Distrito 4851, Leonardo Mangoldt, y del gobernador propuesto del Distrito 4905, Claudio Cieri, quienes destacaron el valor de la unión entre distritos y clubes en torno a un mismo propósito: servir a la comunidad.

Cristian, referente del merendero, agradeció profundamente la ayuda recibida y señaló que estas acciones “llevan esperanza y apoyo a tantas familias que atraviesan momentos difíciles”.

El encuentro en Carlos Paz dejó como saldo una jornada de intercambio y colaboración que refuerza la misión de Rotary: transformar la vida de las personas a través del trabajo en conjunto y el compromiso comunitario.