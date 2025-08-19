Así quedaron las Altas Cumbres, nieve y ruta congelada

Una jornada gélida se vive este martes 19 de agosto en las sierras de Córdoba y se registró una nevada en las Altas Cumbres. La Ruta Provincial 34 se vio congelada y la Policía Caminera dispuso el cierre del tránsito vehicular por el hielo acumulado en la calzada.

El fenómeno se produjo en medio de la ciclogénesis que trajo lluvias intensas, granizo y niebla.

Las redes sociales se vieron inundadas de imágenes espectaculares.