Así quedaron las Altas Cumbres, nieve y ruta congelada

Sierras de Córdoba
Así quedaron las Altas Cumbres, nieve y ruta congeladaMirá las fotos y videos de la nevada en la zona de la Pampa de Achala.
Una jornada gélida se vive este martes 19 de agosto en las sierras de Córdoba y se registró una nevada en las Altas Cumbres. La Ruta Provincial 34 se vio congelada y la Policía Caminera dispuso el cierre del tránsito vehicular por el hielo acumulado en la calzada.
El fenómeno se produjo en medio de la ciclogénesis que trajo lluvias intensas, granizo y niebla.
Las redes sociales se vieron inundadas de imágenes espectaculares.