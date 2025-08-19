Casi 100 personas renovaron su DNI y pasaporte en la costanera

Con una gran convocatoria, Villa Carlos Paz fue sede de la cuarta edición de “Córdoba Cerca Tuyo”, una propuesta del Gobierno provincial que se desarrolló entre el 15 y 16 de agosto y reunió a más de 4.500 visitantes. La iniciativa, con entrada libre y gratuita, acercó trámites, servicios e información de distintos organismos, además de actividades didácticas para toda la familia.

La Secretaría de Transporte fue uno de los espacios más concurridos, con 318 consultas sobre beneficios como el Boleto Educativo Cordobés, Social, Adulto Mayor, Metropolitano, Obrero Social y el Pase Libre por Discapacidad y Enfermedades Crónicas.

El Ministerio de Salud también tuvo un rol central: se realizaron chequeos odontológicos a 180 personas a través del Programa Salud Bucal, 56 testeos de VIH y sífilis, vacunación de 31 mascotas por zoonosis y la atención de 80 personas en el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé.

En materia de documentación, el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, concretó 92 trámites de renovación de DNI y pasaporte en solo dos días. A su vez, el stand de Atención al Ciudadano recibió a 250 visitantes que realizaron consultas sobre Ciudadano Digital, Firma Digital y turnos online.

La Universidad Provincial de Córdoba brindó información sobre su oferta académica y programas de bienestar para adultos mayores, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo instaló puestos de Desarrollo Emprendedor, Banco de la Gente y Bancor, donde participaron alrededor de 300 personas y se sumaron 90 a sorteos.

Además de los trámites, hubo actividades recreativas y educativas. El Ministerio de Educación presentó visores de realidad virtual para experiencias formativas, la Agencia Córdoba Cultura ofreció un espacio de lectura y juegos, y la Agencia Córdoba Joven organizó propuestas lúdicas como metegol, tejo y preguntados, además de un puesto de hidratación.

La cuarta edición de “Córdoba Cerca Tuyo” reforzó así su objetivo de acercar el Estado a los vecinos, en un espacio de servicios, aprendizaje y recreación.