Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para agosto, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 7: martes 19 de agosto.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 6: martes 19 de agosto.
SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 6: martes 19 de agosto
Asignación Universal por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 5: martes 19 de agosto.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.