Cuesta Blanca recuperó un plano original de sus primeros años

La comuna de Cuesta Blanca recibió un plano original del año 1955 que muestra cómo era la primera urbanización de la localidad. Fue donado por el vecino Luis Carrara, quien lo entregó enmarcado y rubricado con especial dedicación.

El pasado 8 de julio, se dictó la Resolución 5/25 que estableció el nombre de Playa Ángel Carrara en homenaje al reconocido habitante de la localidad.

Ana Gaitán destacó la importancia de reivindicar la historia y la identidad de Cuesta Blanca, localidad que fuera fundada en 1944, ha sido reconocida oficialmente en 1972 y funciona como comuna desde 1993.