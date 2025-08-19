Delegaciones de todo el país dieron vida al Esencia 2025 en La Falda

La ciudad serrana de La Falda fue escenario del 11° Certamen Nacional Folklórico “Esencia 2025”, un encuentro que congregó a delegaciones artísticas llegadas desde distintos puntos del país.

El público colmó el espacio para disfrutar de presentaciones competitivas y no competitivas que incluyeron danzas tradicionales, estilizadas y malambo. Sobre el escenario pasaron niños de apenas cinco años hasta la categoría “Añoranzas”, en un abanico generacional que reflejó la fuerza de la tradición y la renovación cultural.

El prestigioso jurado estuvo conformado por Laura Carolina Heredia y Sergio Dalmaso, quienes evaluaron cada puesta en escena con rigurosidad y sensibilidad.

La organización estuvo a cargo del Ballet Esencia de Nuestro Origen, dirigido por la profesora Natalia Villalón, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Falda.