Diluvio y granizo en las afueras de Carlos Paz: ¿qué dice el pronóstico?

La tormenta llegó con intensa actividad eléctrica, granizo y un diluvio en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Minutos después de las 22 horas, la inestabilidad ocasionada por la ciclogénesis se apoderó de toda la región y se vio afectada la circulación en varias rutas cordobesas.

Para este martes 19 de agosto, se prevé una continuidad de las condiciones y piden circular con extrema precaución.

Las escenas más dramáticas se vivieron en la autopista y la zona cercana a TierrAlta y Villa San Nicolás, donde fue intensa la caída de granizo y muchos automovilistas tuvieron que detener su marcha. El fenómeno inundó de fotos y videos las redes sociales y se reportaron situaciones similares en otras localidades como La Calera.

Durante las próximas horas, se mantiene vigente un Alerta Amarillo por tormentas acompañadas de ráfagas intensas de viento, descargas eléctricas y caída de granizo.

Entre las ciudades donde se registró la mayor cantidad de milimetrajes, se ubicaron dos del Valle de Punilla. En Huerta Grande, llovieron 12 milímetros y en Cosquín, se registraron 11 milímetros.