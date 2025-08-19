El paso de la tormenta: cuánto llovió en Villa Carlos Paz

Una fuerte tormenta con intensa actividad eléctrica y granizo se desató en la noche del lunes 18 de agosto sobre Villa Carlos Paz y alrededores. Un relevamiento realizado por el Proyecto Matteo y Prevenir permitió conocer el registro de milímetros caídos en la zona sur del Valle de Punilla en medio del inicio del fenómeno conocido como ciclogénesis.

El sector más castigado dentro del ejido carlospacense fue Costa Azul Norte, donde cayeron 20 mm. y el agua estuvo acompañada de granizo. En tanto, llovieron alrededor de 10 mm. en el Barrio Sarmiento y 9 mm. en La Quinta.

Además, se registraron 8 mm en La Quinta Cuarta Sección, El Fantasio y Villa del Lago y 7 mm en el Barrio Cu Cú y José Muñoz.

En la zona de Playas de Oro, cayeron unos 6 mm.

Por su parte, en la vecina localidad de San Antonio de Arredondo llovieron 9 mm en las últimas 24 horas.