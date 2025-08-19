Las rutas cordobesas se volvieron peligrosas por las intensas lluvias

Una intensa tormenta se registró durante las últimas horas en gran parte de las sierras de Córdoba y las lluvias complicaron el tránsito en las rutas cordobesas. Desde la Policía de Córdoba solicitaron circular con máxima y advirtieron que desde las primeras horas de este martes 19 de agosto se registran lloviznas y niebla a causa del fenómeno conocido como ciclogénesis.

Las condiciones climáticas afectan la circulación en distintos puntos de la provincia e incrementan el riesgo de accidentes a causa del agua acumulada en la calzada y la poca visibilidad.

Una de las rutas más afectadas es la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, donde en la noche del lunes se registró una intensa granizada (al igual que ocurrió en La Calera) y lo mismo sucede en el camino de las Altas Cumbres, donde la niebla cubrió varios tramos y se buscan evitar accidentes.

También se reportaron precipitaciones en la autopista Córdoba-Rosario, las rutas nacionales 158, 36, 8, 7 y 35, y las rutas provinciales 11, 4, 6, 1 y 15.

Los especialistas estiman que habrá una mejoría del clima hacia las primeras horas del miércoles 20, donde se prevé una máxima de 20 grados y cielo parcialmente nublado.