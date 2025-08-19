Llega un Ecocanje con semillas, plantines y ecobolsas

El viernes 29 de agosto, de 10 a 12, habrá Ecocanje en la plaza del CAS (Plaza del Avión). Recibirán ecobotellas, botellas PET, aceite de cocina usado, tapitas para IPAD y pilas domiciliarias, con canje por semillas, plantines y ecobolsas.

Se recibirán ecobotellas, botellas PET, aceite vegetal usado en envase bien cerrado, tapitas plásticas destinadas a IPAD (protectora de animales) y pilas de uso doméstico para su correcta disposición final.

Como incentivo, quienes participen podrán llevarse semillas de estación, plantines, ecobolsas y otros obsequios. La propuesta busca reducir residuos, promover el reciclaje y reforzar hábitos sustentables en la comunidad.