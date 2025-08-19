Los lugares de Córdoba donde más llovió en las últimas 24 horas

La tormenta llegó con todo y se conoció el ranking de lugares de Córdoba donde más llovió en las últimas 24 horas. El este provincial fue la zona más afectada por las intensas lluvias y en Cruz Alta cayeron 86 milímetros en menos de un día. El pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante este martes 19 de agosto.

En Inriville se registraron 52 mm y en General Roca, las lluvias dejaron 51 mm.

Hubo otras zonas como la ciudad de Córdoba y el Valle de Punilla donde las precipitaciones resultaron más moderadas y se ubicaron en torno a los 10 milímetros.

El listado de los sitios más lluviosos incorporó a Saira (38 mm), Ordoñez (36 mm), Camino Aldao (34 mm) y Marcos Juárez (31 mm).