Los lugares de Córdoba donde más llovió en las últimas 24 horas

Ciclogénesis
Los lugares de Córdoba donde más llovió en las últimas 24 horasHubo una localidad del este provincial donde cayeron 86 milímetros en menos de un día.
La tormenta llegó con todo y se conoció el ranking de lugares de Córdoba donde más llovió en las últimas 24 horas. El este provincial fue la zona más afectada por las intensas lluvias y en Cruz Alta cayeron 86 milímetros en menos de un día. El pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante este martes 19 de agosto.
En Inriville se registraron 52 mm y en General Roca, las lluvias dejaron 51 mm.
Hubo otras zonas como la ciudad de Córdoba y el Valle de Punilla donde las precipitaciones resultaron más moderadas y se ubicaron en torno a los 10 milímetros.
El listado de los sitios más lluviosos incorporó a Saira (38 mm), Ordoñez (36 mm), Camino Aldao (34 mm) y Marcos Juárez (31 mm).