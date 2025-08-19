Sierras de Córdoba

Los milímetros que cayeron en las distintas localidades de Traslasierras

La tormenta fue protagonista en el comienzo de la semana y se anticipa un martes con inestabilidad.
martes, 19 de agosto de 2025 · 10:55

El regreso de las lluvias fue la gran noticia durante las últimas horas en las sierras de Córdoba. Se conoció el registro de milímetros caídos en el Valle de Traslasierra y las mediciones correspondientes a cada localidad. 

En La Ensenada, cayeron 12 mm; mientras que se registraron 11mm en Giulio Césare; 9 mm en Las Mesillas; 9 mm. en la Naciente del Río Mina Clavero; 6 mm en Cerro Hermoso; 9  mm en Los Sauces y Río Hondo; 7 mm en Mina Clavero; 5 mm en La Pirguita; 7 mm en Los Sanjuaninos; 9 mm en Villa Cura Brochero; 8 mm en Nono; 10 mm en Ambul; 4 mm en Villa Sarmiento; 4 mm en San Pedro y 4 mm en San Vicente.

El promedio de precipitaciones caídas en el Departamento San Alberto llegó a 8 mm.

