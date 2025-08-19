Los milímetros que cayeron en las distintas localidades de Traslasierras

El regreso de las lluvias fue la gran noticia durante las últimas horas en las sierras de Córdoba. Se conoció el registro de milímetros caídos en el Valle de Traslasierra y las mediciones correspondientes a cada localidad.

En La Ensenada, cayeron 12 mm; mientras que se registraron 11mm en Giulio Césare; 9 mm en Las Mesillas; 9 mm. en la Naciente del Río Mina Clavero; 6 mm en Cerro Hermoso; 9 mm en Los Sauces y Río Hondo; 7 mm en Mina Clavero; 5 mm en La Pirguita; 7 mm en Los Sanjuaninos; 9 mm en Villa Cura Brochero; 8 mm en Nono; 10 mm en Ambul; 4 mm en Villa Sarmiento; 4 mm en San Pedro y 4 mm en San Vicente.

El promedio de precipitaciones caídas en el Departamento San Alberto llegó a 8 mm.