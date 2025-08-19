Orgullo cordobés: las únicas argentinas en el Mundial de Gimnasia Rítmica

El Club Municipalidad de Córdoba vuelve a ser protagonista en el ámbito deportivo internacional. Seis gimnastas formadas en la institución fueron convocadas para integrar la Selección Argentina y participarán en el Mundial de Gimnasia Rítmica que se disputará en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 24 de agosto.

Se trata de las únicas representantes argentinas en el certamen, lo que convierte al club en el principal semillero nacional de esta disciplina que sigue creciendo en popularidad y nivel competitivo.

Desde el municipio destacaron el esfuerzo y la dedicación de las atletas, quienes vienen de lograr resultados sobresalientes en torneos previos, consolidando a Córdoba como referente en la formación de talentos deportivos.