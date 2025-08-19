Una obra inédita en Punilla busca reforzar la lucha contra incendios en Sierras Chicas

El sistema, pionero en Córdoba, se habilitará este miércoles 20 de agosto. Con 14.000 litros instalados en puntos estratégicos de montaña, permitirá recargas rápidas y mejorará la respuesta de bomberos en una temporada crítica.

Cada año, Punilla y las Sierras Chicas enfrentan incendios forestales devastadores que consumen monte nativo, ponen en riesgo viviendas y demandan operativos intensos. En ese contexto, se inaugurará un proyecto inédito: la primera red de agua en altura de la provincia, diseñada para reducir tiempos de recarga y aumentar la eficacia del combate al fuego.

El acto será este miércoles a las 11 en el Dique Los Laureles, sobre el Camino de las Antenas en La Cumbre (Punilla). Allí se instalaron tanques y bins con una capacidad total de 14.000 litros, que conforman una red de abastecimiento permanente en montaña.

Si bien en Punilla los bomberos suelen recurrir al lago San Roque como fuente de agua, esta nueva infraestructura apunta especialmente a fortalecer la prevención en Sierras Chicas, una región con menos disponibilidad de recursos hídricos y muy castigada por los incendios.

Autoridades locales remarcaron que la obra “marca un antes y un después” en la forma de enfrentar las emergencias forestales, ya que permitirá a las brigadas acceder al agua en altura sin necesidad de largos descensos, lo que puede ser decisivo en los momentos iniciales de un foco ígneo.