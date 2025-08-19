Video: la nieve volvió a las Altas Cumbres y cortaron la ruta

A la tormenta de agua y granizo que se registró durante las últimas horas en varios puntos de la Provincia de Córdoba, se sumó la caída de nieve en las Altas Cumbres. La nevada comenzó después del mediodía en la zona de la escuela Ceferino Namuncurá en la Pampa de Achala y se solicita a los conductores circular con precaución.

Desde el comienzo de la semana, la inestabilidad es la gran protagonista en la región.

Hubo lluvias intensas en el este y sudeste provincial (con registros de hasta 86 milímetros en menos de 24 horas), ráfagas de viento y niebla que complicó el tránsito vehicular en las rutas.

Además se reportó la caída de granizo en zonas como las afueras de Villa Carlos Paz, La Calera y San Nicolás.

Como si faltara algo más, en medio del fenómeno conocido como ciclogénesis, una pequeña nevada empezó en las Altas Cumbres. La Policía Caminera dispuso el corte preventivo de la Ruta Provincial 34 por la presencia de hielo acumulado en la carpeta asfáltica e informó que se registra una temperatura de 2 grados.