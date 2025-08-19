Villa Carlos Paz presentó la segunda edición de la Feria Internacional del Libro

Con la presencia del intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, se presentó hoy la segunda edición de la Feria Internacional del Libro en Villa Carlos Paz, que se realizará del 30 de octubre al 3 de noviembre.

El evento busca fomentar la identidad cultural de la ciudad y contará con la participación de escritores locales, nacionales e internacionales, incluyendo autores de Polonia y España. Entre las actividades destacadas, se incluye la celebración de la identidad carlospacense y la inauguración de un memorial en honor a Ernesto Sábato.

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, afirmó: «Para nosotros es un orgullo volver a organizar la Feria Internacional del Libro después de la primera edición, que realmente visibilizó nuestra cultura e hizo que nuestra identidad trascienda al mundo. Es un marco que nos moviliza, nos incentiva a seguir profundizando el identitario carlospacense y tiene que ver con una fecha que hemos trabajado desde la Comisión de Identidad. Villa Carlos Paz hoy tiene orgullo de tener como disparador esta feria que moviliza, que identifica, que da protagonismo a nuestra cultura. Pero también esa caricia histórica que tiene Carlos Paz con aquellos que son parte, todos los países que han tenido vínculos institucionales pero sobre todo muchos carlospacenses que transformaron la ciudad en el tiempo, que la visitaron, que fue una bisagra para su vida en el contexto de descubrir y movilizarse en nuevas pasiones».



Identidad carlospacense

El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, expresó: «Es una fecha donde trabajamos la identidad carlospacense, con el intendente y con todo el equipo, venimos hace tiempo con distintas actividades que apuntan a eso. En la edición anterior de la feria, hemos tenido referentes de España, Polonia y de distintos países que enriquecieron la parte literaria y también lo relacionado con los jóvenes en las cuatro carpas que teníamos en el Paseo de los Artesanos. Es una feria que tiene su impronta, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Está en el calendario de ferias nacionales, lo que nos ha jerarquizado y nos potenció como atractivo turístico».



Polonia e Italia, presentes

El escritor Pedro Solans, quien integra la Comisión de la Identidad Carlospacense, afirmó que «es la segunda feria internacional que vamos a hacer en Villa Carlos Paz. Se van sumando otras actividades que hacen que la cultura, la literatura, integren el producto turístico de los carlospacenses. También la danza y el teatro, hablando siempre en el ámbito cultural. Este año vamos a tener la misma cantidad de escritores internacionales, además de los nacionales, provinciales y locales. Es una feria que se hace en una fecha que vaya muy ligada al día de la identidad carlospacense».

«Polonia va tomando cada vez más protagonismo en esta feria. El año pasado estuvieron con una declaración bastante amplia, contundente, y este año vamos a intentar señalizar el camino de uno de los grandes escritores polacos que está entre nosotros. Sus restos se encuentran en el cementerio de la ciudad, donde también vivió. Por suerte, también está su casa. Florian Czarnyszewicz es un escritor muy importante para la cultura y la literatura polaca. Y vamos a recordar además a uno de los grandes maestros del teatro internacional, Jerzy Grotowski»; siguió explicando Solans.

«Marino Magliani es otro escritor, en este caso italiano, que escribió sobre Carlos Paz porque en una temporada en la que vivió aquí se enamoró de la ciudad. El libro ´Carlos Paz y otras mitologías privadas´ (Editorial Corprens) lleva hoy ya la quinta edición y nos va a acompañar una catedrática de la Universidad de Nápoles, Stefania Dina. Además estarán autores de Villa Carlos Paz, como Ricardo Vélez y Aldo Parfeniuk. En Parque Estancia La Quinta vamos a inaugurar el memorial de Ernesto Sábato, que es para nosotros sumamente importante y creo que va realmente a repercutir de una forma de la que todavía no tenemos dimensiones»; argumentó Solans.

Finalmente, Enrique Wojnascki, cónsul honorario de la República de Polonia para la Provincia de Córdoba, afirmó: «Estamos muy honrados de poder participar otra vez en la Feria Internacional del Libro. Lo que puede aportar Polonia es impresionante, hay dos asociaciones en Córdoba, Nueva Polonia y la Asociación Polaca de Córdoba, que cumplió 100 años de presencia en la ciudad. Incluso haremos algunas actividades previas a la Feria Internacional del Libro».