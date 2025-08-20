Cómo sigue el clima: leve ascenso de temperatura y sin lluvias a la vista

La jornada de este miércoles en Villa Carlos Paz comenzó con una mañana fresca y cielo ligeramente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 7°C y se espera una máxima cercana a los 18°C, con condiciones de tiempo estable y viento leve del sector oeste.

La humedad se mantiene en torno al 52%, la presión atmosférica en 964.8 hPa y la visibilidad es buena, alcanzando los 10 km. El sol salió a las 07:48 y se ocultará a las 18:55.

Pronóstico extendido

El tiempo en los próximos días mostrará algunas variaciones de temperatura:

Jueves: mínima de 7°C y máxima de 20°C, con cielo mayormente despejado.

Viernes: descenso marcado de la máxima, que apenas llegará a 12°C; mínima de 8°C.

Sábado: se mantendrá el aire fresco, con temperaturas entre los 6°C y 12°C.

Domingo: mañana fría con 4°C de mínima y máxima en torno a los 15°C.

Lunes: repunte térmico, con mínima de 9°C y máxima de 19°C.

Martes: condiciones similares, con registros entre los 9°C y 18°C.