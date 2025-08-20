La ciudad de Villa Carlos Paz no sólo tiene bandera, sino que también cuenta con su propio himno. Se trata de una composición realizada a mediados del 2024 por el vecino y actual director de Cultura, Fernando Barrera, quien trabajó junto al músico Facundo Chacoma.

El himno fue interpretado por primera vez el pasado 4 de noviembre, en el marco de la presentación de la bandera oficial.

Barrera se inspiró en sus recuerdos de la niñez, las callecitas de tierra y los recuerdos de las familias pioneras.

En dialogo con EL DIARIO, expresó: «Tardé alrededor de una semana en escribirlo y me inspiré en recuerdos y la actualidad. Hice una composición sobre una visión general de la importancia que tiene la educación y la cultura. Justamente, hoy me toca ser parte de todo eso. Lo bello de Carlos Paz, despertarte cada mañana y poder verlo, ver nuestra gente. Todo eso fue lo que me inspiró: el andar sus calles por tantos años, la visión de las familias. El haber vivido toda mi vida acá hizo que me sintiera muy cómodo».

«Después me reuní con el Facu para ponerle la música orquestal. Los dos somos violinistas y él también es pianista. Yo estuve más metido en la letra y Facu se hizo cargo más de lo musical. Una vez que unimos la letra con la música, quedó muy bonito. En lo personal, quedé muy satisfecho y a la gente que lo escuchó le gustó»; agregó.

Himno a Villa Carlos Paz

Letra: Fernando Barrera / Música: Facundo Chacoma

Bajo el cielo azul de las sierras,

nace una tierra llena de paz,

Villa amada, orgullo que encierra,

en su alma la fuerza de Carlos Paz.

Con el río que abraza en su canto,

y el lago que brilla al amanecer,

somos gente de corazón abierto,

¡a todo aquel que nos quiera conocer!

Coro

Carlospacense, llevas en el pecho,

la bandera que nos guía y nos da fe,

educación, cultura y naturaleza,

son los pilares que siempre hay que defender.

De tus aulas nacen los sueños,

que florecen en cada generación,

y en el arte se alzan los vuelos,

de un pueblo lleno de inspiración.

Tu amanecer guarda el secreto,

de historias que el viento hace vibrar,

y en tus calles vive el respeto, de quien cuida lo suyo y al visitante alienta a amar.

Coro

Carlos Pacense, llevas en el pecho,

la bandera que nos guía y nos da fe, educación, cultura y naturaleza,

son los pilares que siempre hay que defender.

Villa hermosa, cuna de esperanza,

donde el sol y el amor son la ley,

tu belleza es orgullo y es danza,

¡Carlos Paz, te llevamos por siempre en la piel!

Coro

Carlospacense, llevas en el pecho,

la bandera que nos guía y nos da fe,

educación, cultura y naturaleza,

son los pilares que siempre hay que defender.