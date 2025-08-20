Cosquín celebró a la Pachamama con una ceremonia ancestral

En la jornada de este miércoles, la ciudad de Cosquín realizó una ceremonia ancestral para honrar a la Madre Tierra en el mes de la Pachamama.

Durante el encuentro, se llevaron adelante rituales de ofrenda y agradecimiento a la Pachamama, considerados actos de gratitud y respeto hacia la naturaleza. La ceremonia se vivió como un espacio de unión y de transmisión de saberes ancestrales, en el que se destacó la importancia de mantener vivas las raíces culturales.

Desde la Municipalidad sostuvieron: "Es un espacio de encuentro y gratitud que fortalece nuestra identidad cultural y reafirma nuestro compromiso con la preservación de nuestras tradiciones".