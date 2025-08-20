anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

Sociedad
miércoles, 20 de agosto de 2025 · 11:22

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para agosto, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 8: miércoles 20 de agosto.

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 7: miércoles 20 de agosto.

Asignación Universal por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 6: miércoles 20 de agosto.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

