¿Cuánto llovió en Carlos Paz en las últimas horas?

El proyecto MATTEO y PREVENIR informó los registros de lluvias acumuladas en Villa Carlos Paz y alrededores durante las últimas 24 horas, medidos a las 9 de la mañana de este miércoles 19 de agosto.

Los valores más altos se dieron en barrio Malvinas, barrio Centro Cucú y barrio José Muñoz, con 11 milímetros. En tanto, Barrio Butteler de San Antonio de Arredondo y barrio El Fantasio alcanzaron los 10 milímetros.

En otros sectores, como La Quinta 4ª sección, Villa del Lago y Playas de Oro, las precipitaciones fueron de 8 milímetros, al igual que en la zona del Hotel Diferencial Dante Delich de San Antonio de Arredondo.

De esta manera, la ciudad y localidades vecinas recibieron un aporte de agua moderado y relativamente homogéneo, con registros que oscilaron entre los 8 y los 11 milímetros.