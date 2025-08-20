Estudiantes participaron de un taller de Lengua de Señas en la Defensoría del Pueblo

En el marco de la Semana de las Juventudes, la Defensoría del Pueblo llevó adelante el taller de Lengua de Señas Argentina “Creando Puentes de Comunicación”, destinado a estudiantes de escuelas secundarias.

La experiencia se desarrolló con un enfoque dinámico y teórico-práctico, permitiendo a las y los alumnos acercarse por primera vez a una herramienta fundamental para la inclusión y la comunicación con personas sordas o hipoacúsicas.

La actividad se planteó como un espacio de sensibilización, aprendizaje y práctica, donde los jóvenes pudieron comprender la importancia de la lengua de señas para garantizar derechos, promover la igualdad y construir una sociedad más accesible.