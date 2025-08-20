El Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, se reunió esta mañana con los integrantes del centro vecinal del barrio Miguel Muñoz B. Durante la ocasión, el equipo de la institución tuvo la posibilidad de escuchar las inquietudes de los vecinos y puso a disposición todas sus herramientas.

«Consideramos que estos espacios son muy importantes para poder estar más cerca del vecino y conocer, además, las problemáticas que atraviesan los diferentes barrios de nuestra ciudad a diario»; expresó Curvino.

La Defensoría con Vos es el nuevo programa que está llevando a cabo la institución ubicada en Avenida San Martín 555 con el objetivo de estar más cerca del vecino y que los carlospacenses puedan conocer la mencionada entidad.