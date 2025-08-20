La nieve no para en Altas Cumbres y el corte total continúa

El Camino de las Altas Cumbres continúa cerrado por acumulación de nieve y hielo entre los kilómetros 38 y 56. Personal de Vialidad avanza con trabajos de limpieza, aunque las condiciones climáticas dificultan la reapertura inmediata.

?? Altas Cumbres sigue cerrado: la nieve y las heladas mantienen intransitable la ruta entre los km 38 y 56.

Vialidad trabaja en la limpieza, pero el frío prolonga el hielo en la calzada.

Según el pronóstico extendido, no se esperan nuevas nevadas en la zona, pero las madrugadas frías de esta semana —con mínimas de entre 2 y 4 grados— podrían mantener el riesgo de placas de hielo en la carpeta asfáltica.

Recién hacia el domingo y comienzos de la próxima semana, con máximas previstas de hasta 25 grados, se espera una mejora más sostenida que favorecería el restablecimiento de la circulación.