El gobierno provincial tomó la determinación de cambiar el emplazamiento del nuevo hospital regional de Villa Carlos Paz, una obra que comenzaría en los próximos meses y que permitirá aliviar la demanda que tiene el Hospital Sayago. Si bien todavía no se informó la nueva locación, el cambio deberá ser autorizado por el Concejo de Representantes.

Según pudo conocer EL DIARIO, la determinación se tonó en base al análisis de los múltiples planteos que cuestionaban la construcción del nosocomio en inmediaciones del Centro Ambiental de Costa Azul y la planta de tratamientos de líquidos cloacales.

A través del informe oficial (N° 43014/R/25) que elevó la Provincia a la Legislatura de Córdoba, se dio a conocer que se desistió de la propuesta inicial de emplazar el nosocomio en un predio cercano a la Autopista Justiniano Allende Posse y la Variante Costa Azul. En ese sentido, se reveló que se tuvieron en consideración aspectos ambientales, sanitarios, geográficos y técnicos.

Sin embargo, se ratificó la necesidad de construir el nuevo hospital de complejidad media en Villa Carlos Paz, para dar respuesta al crecimiento demográfico y a la demanda sanitaria de la región.

En ese sentido, se conoció que el centro de salud tendrá especialidades clave como traumatología, accidentología, obstetricia, salud mental, pediatría y cirugía, y se articulará con los servicios del Hospital Municipal y el Hospital Domingo Funes.