Lluvias de hasta 110 mm en el Este de Córdoba en apenas 48 horas

Durante los días 18 y 19 de agosto, Córdoba registró un episodio de precipitaciones significativas para la época, especialmente en el sector Este y Sudeste de la provincia.

Según informó la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), en los departamentos Juárez Celman, General San Martín, Unión, Marcos Juárez y el norte de Presidente Roque Sáenz Peña se acumularon entre 40 y 70 milímetros, alcanzando picos superiores a 110 mm en zonas puntuales como Cruz Alta.

En el norte de General San Martín y Unión, así como en el departamento San Justo, los registros oscilaron entre 25 y 30 mm.

En la zona serrana, los valores fueron más moderados, entre 15 y 25 mm, principalmente en las cuencas de aporte a los embalses Los Molinos, La Viña, Pichanas y en el norte de la cuenca del San Roque. En el resto del territorio provincial, las lluvias no superaron los 20 mm.

Los datos provienen de la Red de Estaciones Meteorológicas automáticas de la provincia y permiten evaluar los aportes hídricos en un contexto de preocupación por el descenso en los niveles de los diques.