La escena parece salida de una película filmada en Alaska, pero ocurre en las Altas Cumbres. Grandes máquinas avanzan en la Ruta Provincial 34 para remover la nieve acumulada en la calzada y habilitar el tránsito vehicular en una vía que conecta la ciudad de Córdoba con el Valle de Traslasierra.

Se trata de una operación vital para mantener la transitabilidad y la seguridad vial, en un tramo de alta montaña donde el invierno mostró todo su rigor en las últimas horas.

Tras la nevada registrada ayer y aprovechando la aparición del sol, los equipos se desplegaron en el sector y buscan liberar el paso. Pero además, se apelan a otras técnicas como la distribución de sal para prevenir la acumulación de hielo en las próximas horas.

Las autoridades recomiendan a los conductores verificar el estado de las rutas y respetar las indicaciones.