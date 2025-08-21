Carlos Paz recibe a estudiantes de todo el mundo para el Foro de Emprendedores

Del 26 al 30 de agosto, Villa Carlos Paz será sede del Foro Internacional de Emprendedores (FIE) 2025, un programa educativo de alto impacto organizado por Junior Achievement Córdoba.

El evento se desarrollará en el Hotel Mónaco (San Martín 1887) y contempla cinco jornadas intensivas con más de 300 jóvenes de 16 a 21 años provenientes de distintas provincias y países. La apertura oficial será el martes 26 a las 10:00 y cada jornada tendrá actividades desde la mañana hasta la noche.

El programa incluye conferencias magistrales, talleres de innovación, desafíos grupales, dinámicas culturales y recreativas, además de competencias entre equipos de diferentes nacionalidades. El cierre será el sábado 30 de agosto a las 18:00, con la presentación de proyectos finales y la ceremonia de premiación.

Participación de la UNRC

En esta edición, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) tendrá un rol destacado: gracias a un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina, 22 estudiantes de distintas carreras fueron beneficiados con becas completas para asistir al FIE 2025.

“De las 50 becas entregadas a nivel país, 22 quedaron en la Universidad de Río Cuarto por el compromiso que tienen sus estudiantes con los distintos emprendimientos”, señaló Mariano Harispe, gerente zonal del Banco Nación.

La rectora de la UNRC, en tanto, remarcó que la experiencia busca tener un efecto multiplicador: “La Universidad no es solo libros de texto, también es un espacio para generar, crear y no tener miedo al futuro”.