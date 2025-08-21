Comienza el pago a quienes fiscalizaron la elección del Defensor del Pueblo

La Junta Electoral Municipal informó la fecha de cobro para las autoridades de mesa que fiscalizaron la elección del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz.

Paula Hernández es presidenta del organismo que fiscalizó los comicios (donde resultó reelecto Víctor Curvino) y dio a conocer una importante información para los vecinos carlospacenses.

Según precisó, los pagos para los presidentes de mesa se encuentran disponibles en el área de Proveedores de la Municipalidad.

Quienes se desempeñaron durante la elección del domingo 27 de junio, deberán presentarse y retirar el cheque con el pago.