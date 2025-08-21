El pronóstico anticipa una jornada con viento y temperaturas primaverales para este jueves 21 de agosto en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se prevé una máxima que podría llegar hasta 30 grados y ráfagas que oscilarían entre los 45 y 65 km/h en la zona norte y oeste de la provincia.

Sin embargo, los especialistas advierten que no habrá que acostumbrarse al calorcito. Se anuncia la vuelta del frío hacia el fin de semana con la llegada de un frente sur y se adelantó que habrá una importante caída de las temperaturas.

La buena noticia para los «team verano» es que la próxima semana se vivirán jornadas cálidas con máximas que rondarán entre 23 y 26 grados, días de sol pleno y un anticipo de lo que será la próxima estación del año.

Se estima que podrían volver las lluvias hacia los últimos días de agosto.