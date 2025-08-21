Grave denuncia

El drama de un vecino de Carlos Paz: le quitaron la pensión por discapacidad

El hombre tiene 59 años, sufre una afección en sus piernas y eso le impide trabajar.
Sociedad
jueves, 21 de agosto de 2025 · 13:15

Oscar Herrera es un vecino de la zona sur de Villa Carlos Paz, es discapacitado y está atravesando una dura situación por los recortes que implementó el gobierno de Javier Milei. 

El hombre sufre una afección en sus piernas, lo que no le permite trabajar y necesita cremas y gasas.

Lamentablemente, como miles de argentinos, se vio afectado por las medidas que tomó el gobierno nacional y se enteró cuando fue a cobrar su pensión y descubrió que le habían dado de baja. Desde la ANSES, le informaron que deberá esperar tres meses y asegura que no tiene recursos para sobrevivir durante ese tiempo. 

Si bien tiene casa propia, Oscar vive solo y su pensión era el único ingreso que tenía.

Los vecinos se pusieron al hombro una campaña solidaria para ayudarlo con mercadería y conseguir las cremas y gasas que necesita. Se podrá colaborar contactando al número telefónico (3541)-612173.

