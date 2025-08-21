Buenos Aires. El periodista Eduardo Feinmann protagonizó hoy un altercado en plena calle, al ser abordado por un sindicalista cuando salía de hacer su programa radial en Buenos Aires.

Marcelo Peretta, secretario general del personal Farmacéutico, esperó junto a su hijo al comunicador y lo increpó duramente, acusándolo de hostigarlo en forma continua en el medio periodístico.

En video que se hizo viral se lo escucha a Peretta decir: "¿Sabés quién soy?... Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca. Qué dijiste de mí, qué tenés conmigo. Usas tu programa que lo escucha todo el mundo para bardearme todos los días y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos".

"Peretta ¿me viniste a amenazar?", respondió el periodista y lo confrontó de frente: "Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección".

Luego se subió a su auto y cuando el sindicalista le golpeó la ventana diciéndole "te vas escapado", Feinmann se bajó furioso: "Escapado de qué, yo no me voy escapado de nada".

"Qué pasa, ¿querés pelar salame?", repitió Peretta. “Bardeas por los medios, cobarde. Te vas y te escapás. Sos el peor periodista argentino. ¿Qué me mirás, salame? Sin vergüenza", le gritó Peretta antes de que el comunicador se fuera.

Sin embargo, la acusación hizo que el conductor volviera a bajarse del auto. Pero cuando abrió la puerta, el sindicalista le pegó una patada en la cintura.

La grabación terminó ahí, pero una cámara de Radio Mitre mostró cómo siguió la secuencia. El candidato a diputado se sacó la campera y mostró intenciones de pelear, mientras Feinmann fue frenado por el encargado de seguridad de la radio.