Estudiantes de Capilla del Monte aprendieron sobre el cuidado de los suelos

En el marco del Programa Escuelas Sustentables, estudiantes de 5° grado de la Escuela Manuel Belgrano visitaron la Reserva Natural Villa Cielo de Capilla del Monte. Durante la jornada, el guardaparque provincial Julio Guevara ofreció una charla sobre el cuidado de los suelos y su importancia en el equilibrio del ambiente.

La propuesta se enmarca en el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que impulsa la Secretaría de Gestión del Ambiente y Economía Circular del municipio. El objetivo es fomentar desde la niñez la conciencia ambiental y el compromiso con el cuidado de los recursos naturales.